Донован объявил о завершении карьеры

Американский нападающий Лэндон Донован в интервью Yahoo Sports объявил о завершении карьеры.
В 2014 году форвард уже уходил из футбола, но возобновил карьеру в сентябре 2016 года и выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».
В шести матчах регулярного чемпионата в прошлом году 35-летний Донован забил один гол, а в плей-офф провёл три встречи.
В январе Донован вёл переговоры с «Реал Солт-Лейк», но в итоге отказался от этого варианта, а сейчас подтвердил, что повесил бутсы на гвоздь.
Донован является лучшим бомбардиром в истории MLS (145 голов) и национальной сборной США (57 голов).