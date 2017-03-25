Вайгль: у меня есть чувство, что я играю для «Боруссии» Д важную роль

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль отметил, что в его услугах заинтересован не один клуб. Однако смена клубной прописки в планы игрока не входит.
«Мои агенты информировали меня о нескольких заинтересованных в моих услугах клубах. Но о большинстве клубов, которые хотели бы видеть меня в своих рядах, они не говорили. Это просто не имело бы смысла, потому что говорить о переходе в другую команду слишком рано. Могу представить себя защищающим цвета «Боруссии» ещё много лет. У меня есть чувство, что я играю для «Боруссии» важную роль», — приводит слова Вайгля 11 Freunde.