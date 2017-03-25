«Црвена Звезда» — «Спартак »: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

В субботу, 25 марта, в Белграде (Сербия) на стадионе «Райко Митич» состоится товарищеский матч между местной «Црвеной Звездой» и московским «Спартаком».
Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Спартак».
Ранее друг с другом команды встречались два раза. Один раз победу праздновали футболисты «Спартака», и одна встреча завершилась вничью. Последняя игра между этими командами состоялась в сентябре 2014 года в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась вничью со счётом 1:1.
В Белград в составе «Спартака» отправились следующие игроки: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артём Самсонов, Артём Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Сакала и Идриса Самбу.