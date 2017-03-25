Чачич: результат скромный, но сборная Украины — непростой соперник

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился впечатлениями от домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Украины. Хорваты победили с минимальным счётом. Успех хозяевам поля принёсли голы Николы Калинича, который отличился на 38-й минуте.
«Мы делали своё дело, необходимо было создавать давление, с чем мы хорошо справились. Даже до гола у нас были моменты, и это свидетельство того, что нам удалось создать давление на соперника. Да, результат скромный, но сборная Украины — непростой соперник, которого мы уважаем.
Также мы помним, что до Украины у нас ещё три победы в отборе, и сейчас мы уже на полпути к чемпионату мира. Но очень важно дальше продолжать этот путь успешно и не сбиться с него. Я бы не сказал, что этот поединок что-то решает. После этого нас ждёт ещё ряд матчей, где мы можем встретиться с разными трудностями.
По моим наблюдениям, у Украины есть отменные амбиции попасть на чемпионат мира. У этой команды есть свой неплохой уровень, и она может развиваться и улучшать свои качества, чтобы добиваться хороших результатов», — приводит слова Чачича интернет-издание Sportarena.com.