Смертин: побаивался Моуринью, когда играл в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин сообщил, что побаивался главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, под руководством которого работал в лондонском клубе с 2004 по 2006 год.
«Мне кажется, тренера нужно немножко бояться. Мне вот как тренер очень нравился Жозе Моуринью. Признаться, я его побаивался. Мне кажется, вот такой страх в какой-то правильной пропорции очень мобилизует. И, что логично, взращивает в тебе ответственность. Тренеров у меня было много. Если так посчитать…Ух. Девятнадцать! Побаивался и Олега Романцева. Ещё на страхе работал Павел Яковенко. У него всегда было всё коротко и ясно: «на своей половине поля подачи сопернику не давать, на чужой – как можно больше». Всё!
У каждого тренера свой подход. Многие юмор подключают, чтобы некоторые ситуации разрядить. На Западе я заметил другой метод – тренер встаёт с тобой на один уровень, и ты можешь с ним пошутить. Например, тренер французского «Бордо» Эли Боп вообще просил к нему обращаться на «ты». И я, наверное, единственный, кто не мог тогда перестроиться», — цитирует Смертина Welcome2018.