Макеев: уверен, матч «Црвена Звезда» — «Спартак» в Белграде будет интересным

Защитник московского «Спартака» Евгений Макеев в интервью пресс-службе сербского клуба поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой». Встреча пройдёт сегодня, 25 марта, в Белграде.
«Я знаю, что для наших болельщиков было очень важно, что первый матч на новом стадионе был сыгран именно с „Црвеной Звездой“, являющейся нашим другом. 5 сентября 2014 года в день открытия стадиона „Спартак“ был сыгран отличный матч. Собралось много болельщиков. Всё было замечательно!
Теперь „Спартак“ посетит Белград. Уверен, этот матч будет интересным. Ожидаем, что на стадионе будет много болельщиков красно-белых, наших и сербских», — заявил Макеев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Спартак». Встреча начнётся в 20:00 мск.