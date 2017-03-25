Болельщиков сборной Кот-д'Ивуара перед матчем с Россией угостили бесплатным чаем

Болельщиков сборной Кот-д'Ивуара угостили бесплатным чаем перед товарищеским матчем с Россией, сообщает RT. Встреча состоялась 24 марта в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу ивуарийской команды.
«Прекрасный жест принимающей стороны. Россия показывает просторы гостеприимства. Мы перехватили эстафетную палочку у «Ростова», когда он со всей теплотой принял «Манчестер Юнайтед» и болельщиков английской команды», — заявил офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.
Акция в Краснодаре стала продолжением истории, получившей название Gentlefan, которая началась в Ростове-на-Дону в марте. Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» поклонникам английской команды выдавали тёплые пледы.