Верратти: я буду играть в «ПСЖ» в следующем сезоне

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что грядущим летом не покинет парижский клуб.
«Я чувствую себя хорошо в Париже. Это отличный проект, и я буду играть в „ПСЖ“ в следующем сезоне», — цитирует Верратти Football Espana со ссылкой на Rai Sport.
Действующий контракт 24-летнего итальянского футболиста с «ПСЖ» действует до лета 2021 года. Ранее Верратти сватали в «Барселону», «Челси», «Ювентус» и «Реал».
Верратти перешёл в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. В составе французской команды полузащитник провёл 190 матчей, забил 5 мячей и отдал 34 голевые передачи.