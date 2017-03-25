Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Давыдов: в Белграде повсюду можно увидеть изображения спартаковского ромбика

25 марта 2017, суббота. 15:48. Футбол
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов в преддверии гостевого товарищеского матча с «Црвеной Звездой» вспомнил о матче с сербской командой на открытии стадиона красно-белых осенью 2014 года (1:1), а также сообщил, что чувствует себя в Белграде как дома.

«Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь. Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила. В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: «Сербию нужно посетить обязательно». Зимой ездили туда в отпуск.

Успели посмотреть стадион «Райко Митич» только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесённые граффити в красно-белых цветах. А ещё здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома», — цитирует Давыдова пресс-служба красно-белых.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Спартак». Начало встречи — в 20:00 мск.
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Црвена Звезда Денис Давыдов
Новости. Футбол
25 марта 2017, суббота
16:42 Р. Карлос: Россия проведёт один из лучших Кубков Конфедераций
16:40 «Реал» предложил Иско новый шестилетний контракт
16:30 Кантона – об отсутствии Бензема в сборной: Франция – очень странная страна
16:23 Нападающий «Ривер Плейт» Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина
16:10 Травмированный Габриэл Жезус не теряет надежды сыграть в нынешнем сезоне
15:59 Ребров: на матче в Сербии зрители поддержат и «Црвену Звезду», и «Спартак»
15:48 Давыдов: в Белграде повсюду можно увидеть изображения спартаковского ромбика
15:40 Симеоне: мой сын обязательно станет большим игроком, но не в моей команде
15:17 Берлускони: если продажа «Милана» китайцам сорвётся, построим молодую команду
15:15 Верратти: я буду играть в «ПСЖ» в следующем сезоне
14:59 Мельгарехо: мне нужен шанс, чтобы начать забивать голы за «Спартак»
14:57 В окружении Гризманна опровергли информацию о договорённости с «МЮ»
14:44 Новый стадион в тренировочном комплексе «Барселоны» назовут в честь Круиффа
14:34 Пьянович: до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю песни фанатов «Спартака»
14:17 Болельщиков сборной Кот-д'Ивуара перед матчем с Россией угостили бесплатным чаем
14:07 В Сочи 28 марта состоится матч между болельщиками России и Бельгии
13:51 «Интер» не намерен продавать Перишича «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн
13:36 Дешам не стал объяснять Бензема его отсутствие в составе сборной Франции
13:21 Марио Фернандес: жду возможности сыграть за сборную России
13:12 Дохоян: сборная Армении является фаворитом матча с командой Казахстана
13:08 Селюк: хочется сказать российскому футболу – проснитесь!
13:07 Полоз: в сборной России все расстроены поражением от Кот-д'Ивуара
12:49 Варан, пропустивший из-за травмы 6 матчей, вернулся к полноценным тренировкам
12:39 Харт: мне нравилось в «Манчестер Сити», но с тех пор кое-что изменилось
12:35 Болгария — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:18 Верратти считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов
12:06 Источник: Эменике хочет вернуться в РФПЛ и начал поиски российского клуба
12:00 Люксембург – Франция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
11:52 Хендерсон: одной из главных причин моего перехода в «Ливерпуль» был Джеррард
11:46 Глушаков и Дзагоев начали тренировку в общей группе, Акинфеев работает в зале
11:32 Р. Мартинес: верю в то, что Лукаку может стать лучшим нападающим в мире
11:28 Серхи Роберто: Унсуэ будет отличным тренером для «Барселоны»
11:13 Милияш: товарищеский матч с братским «Спартаком» — праздник для «Црвены Звезды»
11:11 Макеев: уверен, матч «Црвена Звезда» — «Спартак» в Белграде будет интересным
11:04 Португалия – Венгрия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
10:56 «Челси» может предложить Азару новый контракт, чтобы отбить интерес у «Реала»
10:55 Льорис: игра Мбаппе наделала много шума, о нём говорят везде, даже в Англии
10:29 Де Бьязи: никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков
10:27 Бонек: Щенсны хочет остаться в «Роме» и вряд ли вернётся в «Арсенал» к Венгеру
10:09 Чичарито догнал рекордсмена Борхетти по числу голов за сборную Мексики
09:59 Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко договорился о переходе в клуб РФПЛ
09:54 Лукаку: хочу выигрывать титулы и трофеи, в амбициях нет ничего плохого
09:45 Смертин: побаивался Моуринью, когда играл в «Челси»
09:30 Буффон: пауза из-за файеров в матче Италия – Албания – это настоящий позор
09:25 Чачич: результат скромный, но сборная Украины — непростой соперник
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какие эмоции у вас вызвало поражение сборной России от Кот-д'Ивуара?
Возмущение
565 (8%)
Досада
745 (10%)
Стыд
1888 (26%)
Радость
598 (8%)
Безразличие
3461 (48%)
Проголосовало: 7257
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+