Давыдов: в Белграде повсюду можно увидеть изображения спартаковского ромбика

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов в преддверии гостевого товарищеского матча с «Црвеной Звездой» вспомнил о матче с сербской командой на открытии стадиона красно-белых осенью 2014 года (1:1), а также сообщил, что чувствует себя в Белграде как дома.
«Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь. Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила. В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: «Сербию нужно посетить обязательно». Зимой ездили туда в отпуск.
Успели посмотреть стадион «Райко Митич» только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесённые граффити в красно-белых цветах. А ещё здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома», — цитирует Давыдова пресс-служба красно-белых.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Спартак». Начало встречи — в 20:00 мск.