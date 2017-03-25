Ребров: на матче в Сербии зрители поддержат и «Црвену Звезду», и «Спартак»

Голкипер «Спартака» Артём Ребров в преддверии гостевого товарищеского матча с «Црвеной Звездой» вспомнил о матче с сербской командой на открытии стадиона красно-белых осенью 2014 года (1:1), а также поделился ожиданиями от сегодняшней встречи.
«Наша первая встреча с сербами состоялась в день открытия спартаковского стадиона. Это была интересная, запоминающаяся игра. Теперь мы с нетерпением ждём ответного матча с «Црвеной Звездой» в Белграде. К слову, я впервые в Сербии. Очень хотел побывать в этой стране раньше. Но как-то не получалось… От первой встречи в Москве у меня сохранились приятные воспоминания. Хотя на поле было не до смеха. Провёл на газоне всего несколько минут. Случился первый опасный момент: я бросился навстречу футболисту, мяч от его ноги угодил мне в голову. Доктора решили не рисковать, я отправился на скамейку запасных. Но, знаете, несмотря ни на что впечатления от того матча остались самые хорошие. На арену пришло много людей. Это была первая игра на нашем новом великолепном стадионе. Приезжала команда, близкая всем спартаковцам. Всё получилось здорово.
Рад, что в субботу сыграем ответную встречу на стадионе «Райко Митич», который называют здесь «Мараканой». Сразу по прилёте в Белград ощутили ту непередаваемую атмосферу, которую создали вокруг «Спартака» российские и сербские болельщики. Не сомневаюсь, что и во время игры она будет именно такой же на трибунах белградской арены. Мне кажется, это будет тот редчайший случай, когда зрители в одинаковой степени будут поддерживать одновременно две команды — и хозяев, и гостей», — цитирует Реброва пресс-служба красно-белых.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Спартак». Начало встречи — в 20:00 мск.