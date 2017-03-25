Кулибали: было бы здорово поиграть в АПЛ, но пока планирую остаться в «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали сообщил, что хочет попробовать силы в АПЛ, но следующий сезон планирует провести в «Наполи».
«Было бы здорово переехать в Англию и попробовать себя в АПЛ, но пока планирую остаться в „Наполи“. Хотя, понятно, в футболе лучше не загадывать о будущем. Сейчас я концентрируюсь на „Наполи“, а в следующем сезоне станет ясно, как быть дальше. Думаю, останусь в „Наполи“, но мало ли что может случиться», — сказал Кулибали в интервью talkSPORT.
Соглашение Калиду Кулибали с «Наполи» действует до лета 2021 года.