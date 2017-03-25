Босния забила пять мячей Гибралтару, Кипр поделил очки с Эстонией

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Гибралтаром в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 5:0. Дублем в составе боснийцев отметился Ведад Ибишевич, ещё по одному голу забили Авдия Вршаевич, Эдин Вишча и Эрмин Бичакчич.
В другом матче группы H сборная Кипра поделила очки с командой Эстонии (0:0).
Турнирное положение в группе H: 1. Бельгия — 12 очков (4 матча); 2. Босния и Герцеговина — 10 (5); 3. Греция — 10 (4); 4. Кипр — 4 (5); 5. Эстония — 4 (5); 6. Гибралтар — 0 (5).