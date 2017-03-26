«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Уфой». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в закрытом режиме. Начало — в 11:30 мск.
«Зенит»: Лодыгин — Цаллагов, Новосельцев, Ломбертс, Кришито — Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Молло, Данни — Кержаков.
Этот матч станет четвёртым между «Зенитом» и «Уфой» в текущем сезоне. В двух официальных играх сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0 и сыграли вничью (0:0), а в товарищеской встрече петербуржцы в сентябре выиграли со счётом 2:1.