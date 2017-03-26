Зюле: меня звали играть за Турцию, потому что моя фамилия звучит, как турецкая

Защитник «Хоффенхайма» и сборной Германии Никлас Зюле, который летом пополнит ряды мюнхенской «Баварии», сообщил, что несколько лет назад ему предлагали выступать за сборную Турции.
«Когда мне было около 16 лет, раздался звонок от тренера турецкой сборной. Он хотел, чтобы я играл за Турцию, ведь моя фамилия звучит как турецкая.
Пришлось его разочаровать. У моей фамилии не турецкое, а венгерское происхождение. Мой отец родился в Германии, но до 16 лет у него был и венгерский паспорт», — цитирует Зюле TZ.