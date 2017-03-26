Пирло: возможно, «Ювентус» даже превосходит других фаворитов Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Милана» и туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», поделился мнением о шансах «старой синьоры» на победу в Лиге чемпионов. В 1/4 финала туринцы сыграют с «Барселоной».
«Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов. Они как минимум находятся на уровне других фаворитов, если вообще не превосходят их. Туринцы отлично готовы тактически и, безусловно, могут дойти до финала и победить», — сказал Пирло в интервью Corriere dello Sport.
Первая игра между итальянцами и каталонским клубом состоится 11 апреля на поле «Ювентуса», ответная – 19 апреля.