Кечинов: после просмотра Джано сразу стало понятно — надо брать

Бывший полузащитник и тренер дубля «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как в московскую команду на просмотр приехал полузащитник Джано Ананидзе.
«Агент Реваз Челебадзе, известный в прошлом футболист тбилисского «Динамо», привёз к нам на просмотр Джано перед одной товарищеской игрой. Очень попросил, чтобы его посмотрели. Мы – ему: «Ну куда мы его поставим? Составы уже готовы, план составлен. Куда мы поставим его?». «Я вас прошу, посмотрите. Не пожалеете», — говорит.
Я поставил Джано на второй тайм. Щуплый парень, был младше многих на поле. Но за 45 минут забил два гола и отдал результативный пас. И это без единой тренировки с нами! Сразу стало понятно: надо брать.
Я не ощущал никаких проблем с характером Джано, он всё выполнял отлично. Не хватало физики, это да. Но что касалось тренерских задумок – делал всё на отлично. Проблемы возникали, когда соперники выпускали сосланных из основы мужиков. Они его на поле иногда «затаптывали», — рассказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Валерием Кечиновым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.