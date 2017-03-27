Де Врей избежал серьёзной травмы, но пропустит матч Нидерланды — Италия

Защитник «Лацио» и сборной Нидерландов Стефан де Врей получил повреждение, из-за которого он пропустил гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Болгарии, сообщает пресс-служба римского клуба. Голландцы проиграли в этой встрече со счётом 0:2, в результате чего главный тренер команды Данни Блинд был уволен со своего поста.
Де Врей накануне игры повредил лодыжку. Футболист был отправлен в расположение клуба, где в результате медобследования выяснилось, что травма защитника не является серьёзной. Тем не менее Стефан не примет участия в домашнем товарищеском матче со сборной Италии, который состоится 28 марта.