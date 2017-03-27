Бородюк: без борьбы футбол потеряет интерес и превратится в балет

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился впечатлениями от выездного матча отборочного цикла ЧМ-2018 с Арменией (0:2). На 64-й минуте, при счете 0:0, за вторую жёлтую карточку был удален защитник Сергей Малый.
«В целом до удаления наши футболисты выполняли план на игру. В принципе, во втором тайме выполнили установку, выравняли игру, начали контролировать мяч, но удаление повлияло на ход матча. Если вы смотрели чемпионаты мира и Европы, то футбол — это борьба, и каждый тренер требует от своей команды борьбы, но не знаю, как в этой ситуация судья поступил… Уже сейчас об этом говорить, наверное, поздно. Борьба есть борьба, и, на мой взгляд, второй жёлтой карточки там не было. Можно было дать доиграть спокойно в равных составах, и тогда футбол был бы более интересен. А так, у меня нет претензий к ребятам — они боролись, старались, но удаление повлияло на игру.
На таком уровне всё-таки нужно давать бороться. Если в футболе не будет борьбы, то он потеряет интерес и превратится в балет. Хотелось бы, чтобы в этом плане футбол оставался футболом. Потому что зрители ценят его за эмоции, когда на поле идёт борьба за мяч. Думаю, что в первом тайме у Армении было преимущество. В начале второго тайма мы как-то выравняли игру, но дальнейшее комментировать, наверное, не имеет смысла», — цитирует Бородюка Sports.kz.