Алли: Дефо — невероятный игрок, настоящая легенда

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли выразил свой восторг от игры 34-летнего форварда «Сандерленда» Джермейна Дефо, который вернулся в состав национальной сборной и помог ей победить команду Литвы (2:0) в матче квалификации ЧМ-2018. Этот матч стал для 34-летнего Дефо первым за сборную с ноября 2013 года, а последний гол за национальную команду он забил в марте того же года.
«Дефо — невероятный игрок, который для меня является настоящей легендой. Потрясающе, что он всё ещё может бороться за место в основном составе сборной Англии и забивает за неё.
Это игрок, о котором все слышали, наблюдали за его игрой и его голами. Думаю, многие забыли, как много мячей забил этот легендарный игрок.
Для молодых игроков важно видеть, как такой игрок вернулся в команду, провёл сильный матч и забил гол», — цитирует Алли Goal.