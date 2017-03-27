Диего Коста: для блага футбола Бензема должен вызываться в сборную Франции

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста считает, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема должен вновь приглашаться в сборную Франции. Однако главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам пока не спешит вызывать игрока «сливочных» в национальную команду.
«Для блага футбола Бензема должен вызываться в сборную Франции», — приводит слова Косты Telefoot
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сказал, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает Дешам. Игрок на днях потребовал объяснений по поводу своего непопадания в состав сборной.