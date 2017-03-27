Куман может возглавить сборную Нидерландов

Руководство Королевского футбольного союза Нидерландов находится в поисках нового главного тренера после отставки Данни Блинда. Одним из кандидатов является рулевой «Эвертона» Рональд Куман. Информацию в интервью Voetbal International подтвердил директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо.
«Нам нужен человек, который будет развивать голландский футбол в правильном направлении. Рональд Куман может стать этим человеком. Но он в клубе, как и большинство тренеров, кандидатуры которых мы рассматриваем. Иностранный тренер? Мы рассматриваем все варианты», — сказал Декоссо.