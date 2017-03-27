Черчесов: не слышал свиста трибун, потому что концентрируюсь на игре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал свист трибун, который раздавался во время и по окончании товарищеского матча с командой Кот'д-Ивуара (0:2).
«Я реально не слышал, потому что концентрируюсь на игре. Если вышли на помост, то надо удовлетворять болельщиков. Если нас критикуют, то надо принять это и делать выводы. Да, неприятно, но это нормальное явление. И в моё время было такое. Значит, не надо допускать, чтобы к такому приходило. Об этом я сказал и футболистам», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».