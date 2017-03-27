Гол Асильдарова принёс «Анжи» победу над «Легионом-Динамо» в товарищеской игре

Во время паузы в российской Премьер-Лиге «Анжи» провёл товарищеский матч с махачкалинским клубом «Легион-Динамо».
Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась победой подопечных Александра Григоряна со счётом 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте записал на свой счёт Шамиль Асильдаров, который реализовал пенальти.
После 20 туров РФПЛ «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. «Легион-Динамо» находится на предпоследней, 15-й позиции в таблице ПФЛ зоны «Юг».
Товарищеский матч
«Анжи» (Махачкала, Россия) – «Легион-Динамо» (Махачкала, Россия) – 1:0 (1:0)
Гол: Асильдаров, 31 (1:0, с пенальти).
Стартовый состав «Анжи»: Фильцов, Агаларов, Жиров, Фибель, Гасанов, Брызгалов, Георгиевский, Дудиев, Яковлев, Батов, Асильдаров.