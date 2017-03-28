«Атлетико» хочет приобрести Сусо у «Милана»

Мадридский «Атлетико» заинтересовался испанским нападающим «Милана» Сусо и рассчитывает приобрести его в ходе летней трансферной кампании, сообщает Tuttomercatoweb.
«Матрасники» планируют продажу аргентинского вингера Николаса Гайтана, который не смог закрепиться в основе, и ищут варианты усиления на позиции крайнего полузащитника. Одним из вариантов считается Сусо, в качестве альтернативы упоминается французский хавбек «Монако» Тома Лемар.
23-летний Сусо перешёл в «Милан» в 2015 году из «Ливерпуля» и часть сезона 2015/16 провёл в аренде в «Дженоа». После возвращения в стан «россонери» он провёл 38 матчей и забил 6 мячей.