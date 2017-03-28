Суркис: если Хачериди не будет отдаваться на 100 процентов, играть будут другие

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поддержал главного тренера команды Сергея Реброва, который в начале марта перевёл защитника Евгения Хачериди в дублирующий состав. На данный момент Хачериди возвращён к тренировкам с первой командой.
«Хачериди должен сам понимать, что карьера скоро закончится и он должен приносить пользу команде. Если он не будет отдаваться на 100 процентов, то играть будут другие.
Если он играет на своём классе, а не на максимальных оборотах, то это расслабляет всю команду. Поэтому я полностью поддерживаю те действия Реброва, которые он применил по отношению к Хачериди, и те же штрафные санкции. Это вполне адекватная реакция», – сказал Суркис в эфире программы «Профутбол».