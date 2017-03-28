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Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра

28 марта 2017, вторник. 06:40. Футбол
Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси грозит дисквалификация со стороны ФИФА, сообщает Marca.

Ранее появилась информация, что Месси оскорбил одного из лайнсменов матча отборочного турнира чемпионата мира между аргентинской и чилийской сборными (1:0). ФИФА также сообщили об этом, после чего организация обратилась за разъяснениями в Ассоциацию футбола Аргентины (AFA). Сотрудники AFA отметили, что не находят оснований для такого утверждения. Тогда ФИФА обратилась к бразильской бригаде арбитров, обслуживавших эту игру. Они все признались, что не слышали оскорбительных слов от Месси. Тем не менее ФИФА напомнила AFA, что имеет право дисквалифицировать игрока даже в том случае, если арбитрами не подтверждается непристойное поведение с его стороны.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Чили — Футбол Лионель Месси ЧМ-2018
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