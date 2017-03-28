Пирес: «Манчестер Юнайтед» является хорошим выбором для Погба

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поддержал хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которого по ходу сезона критиковали из-за отсутствия стабильной игры. Пирес считает, что «МЮ» — правильный выбор для Погба, но ему нужно время на адаптацию.
«Я знаю Поля, уверен, что «МЮ» — это правильный выбор для него. Он работает под руководством Моуринью и может многому у него научиться.
Первый сезон в Англии всегда тяжёлый. Он перешёл из «Ювентуса», а в Италии другой футбол. Нельзя сравнивать Францию, Италию, Испанию, Германию и Англию, это разные чемпионаты. Погба нужно время на адаптацию, впрочем, как и другим футболистам», — цитирует Пиреса Goal.