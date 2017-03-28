Неймар: Месси продлит контракт, так как он — «Барселона», а «Барселона» — Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил уверенность, что его партнёр по атаке Лионель Месси продлит контракт с сине-гранатовыми. Футболист сборной Бразилии признался, что не представляет каталонский клуб без аргентинца.
«Месси продлит контракт с клубом, так как он — «Барселона», а «Барселона» — Месси», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.
Ранее спортивный директор испанского гранда Роберт Фернандес также выразил уверенность в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной». Фернандес отметил, что игрок счастлив в стане сине-гранатовых.
Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.