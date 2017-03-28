Аспиликуэта: когда вновь начинаешь ходить, всё оцениваешь по-иному

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о своих переживаниях и опыте в тот отрезок времени, когда получил серьёзное повреждение. Произошло это в 2010 году, когда у футболиста была диагностирована травма крестообразных связок колена.
«Эта травма побудила меня понимать всё по-другому. Раньше я просыпался, шёл на тренировку, и это мне казалось обычным явлением. Бывали матчи, когда мне не очень хотелось выходить на поле. Но когда вновь начинаешь ходить, бегать и касаться мяча, всё оцениваешь по-иному», — приводит слова Аспиликуэты Marca.