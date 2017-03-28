Алли: не думаю, что мне нужно что-то делать со своей агрессией

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли не считает, что должен играть менее жёстко. На прошлой неделе УЕФА дисквалифицировал футболиста на три еврокубковых матча за удаление в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с «Гентом» (2:2).
«Было много разговоров обо мне и моей агрессии, но я думаю, что мне не нужно ничего менять. Я такой игрок и всегда таким был. Конечно, я бы мог взять агрессию под контроль, но нужно всегда быть готовым к новым испытаниям.
Я должен продолжать совершенствоваться и учиться. Это не значит, что я должен быть менее агрессивным, нужно в разных ситуациях по-разному реагировать. Над этим я работаю. Надеюсь, люди заметят», — цитирует Алли Sky Sports.
В 39 официальных матчах текущего сезона за «Тоттенхэм» Деле Алли получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.