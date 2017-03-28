Нидерланды – Италия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Во вторник, 28 марта, в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Италии. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Нидерланды – Италия.
Ранее друг с другом команды встречались 23 раза. Три раза сильнее оказывались игроки сборной Нидерландов, 10 матчей завершились вничью, и 10 раз победу праздновали футболисты сборной Италии. Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2014 года и завершилась победой сборной Италии со счётом 2:0.