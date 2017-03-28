Франция – Испания: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Во вторник, 28 марта, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится товарищеский матч между сборными Франции и Испании. Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча сборной Франция – Испания.
Ранее команды встречались друг другом 40 раз. 15 раз сильнее оказывались игроки сборной Франции, девять матчей завершились вничью, 16 раз победу праздновали футболисты сборной Испании.
Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2014 года и завершилась победой сборной Франции со счётом 1:0.