Португалия — Швеция — 2:3. Классон оформил дубль, Гранквист забил в свои ворота

Сборные Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча проходила в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счет. На 34-й минуте игрок «Краснодара» Андреас Гранквист отправил мяч в свои ворота.
На исходе часа игры Виктор Классон, также выступающий за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.
В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает 8-е место, а Швеция идет 45-й.