Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии

Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренера Данни Блинда.
На 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу Алессио Романьоли (удар по воротам наносил полузащитник «Спартака» Квинси Промес), однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов.
Промес вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов, а на 89-й минуте был заменён.