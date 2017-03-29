Вентура: более чем уверен, что сборная Италии может стать открытием ЧМ в России

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после товарищеского матча с Нидерландами (2:1) оценил потенциал команды.
«Нам нужно тщательно следить за некоторыми факторами. Прежде всего речь идёт об имидже команды — о том, какое впечатление мы производим. Кроме того, очень важен моральный дух. Независимо от результата, нужно включать характер в моменты, когда это необходимо. Думаю, сегодня мы достигли всего этого.
Было бы неплохо поехать в Россию и побороться за Кубок мира. Я недавно уже говорил о потенциале команды, но теперь я более чем уверен, что сборная Италии может стать открытием ЧМ в России», — сказал Вентура в эфире Rai Sport.