С. Рамос: Пике не изменит историю «Реала» и не отнимет у клуба титулов

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова своего коллеги из «Барселоны» Херарда Пике. Пике в очередной раз раскритиковал «Королевский клуб», обвинив его в нечестных методах ведения борьбы. Кроме того, он сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.
«Мне не хотелось бы распространяться относительно слов Херарда. Пике не изменит историю «Реала» и не отнимет у клуба титулов. Не сможет он и заставить время повернуть вспять, так же как и мы не изменим его в 30 лет», — цитирует Рамоса AS.