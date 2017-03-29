Дешам не исключает, что в поражении французов не обошлось без судейской ошибки

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был расстроен после товарищеского матча с национальной командой Испании. Играя на своём поле, «трёхцветные» проиграли со счётом 0:2. Первый гол испанцы забили с пенальти после того, как арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны защитника французов Лорана Косельни в борьбе с нападающим соперника Херардом Деулофеу.
«Меня беспокоит пенальти в наши ворота. Сомневаюсь, что арбитр правильно интерпретировал эпизод. Когда испанцы владели мячом, то причиняли нам немалую головную боль, заставляя обороняться. В матчах с такими командами и самая минимальная ошибка чревата нежелательными последствиями. Нам нужно совершенствовать свою игру», — цитирует Дешама Marca.