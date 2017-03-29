Коэнтрау: без проблем признаю, что я не в тех кондициях, чтобы играть за «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау не знает, останется ли он в своей нынешней команде в следующем сезоне. У португальского футболиста почти нет игровой практики, и испанские СМИ недавно писали, что «Реал» начал искать ему замену.
«Я полностью преодолел последствия травмы и уже две недели тренируюсь в полную силу. Рассматриваю несколько вариантов в связи с будущим. У меня контракт с «Реалом» до 2019 года, и если они рассчитывают на меня, то отлично. Если же нет, то продолжу идти своим путём. Без проблем признаю, что я не в тех кондициях, чтобы играть за «Реал». Мы все должны признавать свои проблемы в той или иной фазе», — цитирует Коэнтрау Marca.
В текущем сезоне «Королевский клуб» провёл в чемпионате Испании 27 матчей, а сам Коэнтрау принял участие всего в одном из них. Некоторое время португалец не мог играть из-за травмы бедра.