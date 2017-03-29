Пике: санкции в отношении Месси мне кажутся настоящим варварством

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал дисквалификацию нападающего сине-гранатовых и сборной Аргентины Лионеля Месси. Дисквалификация футболиста со стороны ФИФА последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира с участием «альбиселесте» и сборной Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Я не тот человек, чтобы дискутировать о решении ФИФА. Однако санкции в отношении Месси мне кажутся настоящим варварством», — приводит слова Пике Ole.