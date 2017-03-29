Гендиректор «Кубани»: по ситуации в клубе встречи с Мутко уже были, зачем ещё?

Представители «Кубани» уже проводили встречи с президентом РФС Виталием Мутко по поводу финансовых вопросов в клубе. Об этом сообщил генеральный директор краснодарской команды Геннадий Крапивка.
Ранее в СМИ сообщалось, что долги «Кубани» составляют около 4 млрд рублей, из-за чего клуб не может рассчитаться с бывшим главным тренером жёлто-зелёных Даном Петреску.
«Будут ли встречи с губернатором и Мутко? Уже были, зачем ещё встречаться? Теперь будем работать. Что касается выплат Дану Петреску, ситуация стабильная, со всеми рассчитаются», – сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.