Алексис Санчес сравнялся с Саласом в количестве голов за сборную Чили

Нападающей сборной Чили Алексис Санчес добился нового личного достижения в матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Венесуэлы, сообщает El Grafico.
Чилийцы одержали победу со счётом 3:1, а сам игрок лондонского «Арсенала» стал автором одного гола. Это был его 37-й мяч в матчах за сборную Чили, и по этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Марсело Саласом. Санчес уже опередил экс-нападающего сборной Ивана Саморано, на счету которого 34 гола.