«Бавария» нацелилась на полузащитника «Атлетико» Карраско

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры-Карраско, сообщает AS.
Итальянскому специалисту очень импонирует игра этого футболиста, и он уверен, что Карраско был бы полезен немецкому гранду. Однако приобрести этого игрока «Баварии» будет нелегко: в его услугах заинтересован не один европейский гранд, и «Атлетико» не намерен расставаться с ним менее чем за € 100 млн.
Действующий контракт Карраско со столичным клубом в силе до лета 2022 года.