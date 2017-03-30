Дефо может покинуть «Сандерленд», если команда вылетит из Премьер-лиги

Нападающий Джермейн Дефо, который недавно вновь был вызван в сборную Англии, может летом остаться без команды. 34-летний футболист связан двухлетним контрактом с «Сандерлендом», но команда находится в зоне вылета.
The Telegraph сообщает, что в договоре футболиста прописан пункт, позволяющий ему покинуть команду в случае понижения в классе. Если Дефо захочет остаться, то его ждёт сокращение заработной платы. По действующему контракту Джермейн зарабатывает £ 80 тыс. в неделю.
Источник отмечает, что если Дефо всерьёз надеется поехать в составе сборной Англии на чемпионат мира 2018 года в Россию, то должен играть в Премьер-лиге. В январе нападающего пытался приобрести «Вест Хэм», но «чёрные коты» отказались продавать форварда за £ 6 млн.
«Сандерленд» после 28 туров занимает 20-е место в АПЛ, в семи очках от спасительной 17-й строчки.