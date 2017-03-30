Daily Mail связала драку в лесу с мартовским матчем «Локомотив» — «Спартак»

Британская газета Daily Mail связала драку в лесу с мартовским матчем между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1), сыгранным 18 марта в рамках 20-го тура РФПЛ.
Издание отмечает, что драка между двумя фанатскими группировками произошла перед матчем в близлежащем лесу. Британцы считают, что акция готовилась заранее, так как фанаты были с капами в зубах и в боксёрских перчатках.
Ранее другое британское издание Mirror выдало бои на Масленицу за подготовку ультрас к чемпионату мира 2018 года. Отправной точкой стал фильм, снятый ВВС и получивший название «Армия хулиганов России», в котором дискредитируются российские болельщики.
Видео можно посмотреть на YouTube.