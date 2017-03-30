Брызгалов, Гулиев и Эззатоллахи могут не сыграть с «Уралом»

Участие защитника «Анжи» Сергея Брызгалова, полузащитников Айяза Гулиева и Саида Эззатоллахи в матче 21-го тура РФПЛ с «Уралом» под вопросом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов.
«У Брызгалова ещё побаливает колено, участие Сергея в матче под вопросом. Гулиев и Эззатоллахи были задействованы в сборных своих стран, поэтому они не прошли полноценный цикл подготовки к матчу с «Уралом». Вполне возможно, что все трое игроков окажутся в заявке», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Матч «Анжи» — «Урал» пройдёт 31 марта.