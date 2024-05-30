Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: отчасти случайность, что «Балтика» дошла так далеко в Кубке России

Лепёхин: отчасти случайность, что «Балтика» дошла так далеко в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отчасти это случайность, что «Балтика» дошла так далеко в Кубке. Но на то это и Кубкок. Хоть и формат непривычный, но всегда какая-то команда неожиданно выстреливает. Так что не стоит говорить, что это стало сенсацией.

У «Зенита» были сложности в конце сезона, потеряли очень много очков с разными соперниками. Если они сыграют в свою силу, будет лёгкая победа, но не всегда они так играют. Думаю, что после победы в РПЛ и эмоционального всплеска смогут достойно сыграть и легко победить», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Известные дети спортсменов:

Материалы по теме
Лепёхин: Семак пять лет доказывает, что у него лучшая команда в стране
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android