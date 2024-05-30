Лепёхин: отчасти случайность, что «Балтика» дошла так далеко в Кубке России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Отчасти это случайность, что «Балтика» дошла так далеко в Кубке. Но на то это и Кубкок. Хоть и формат непривычный, но всегда какая-то команда неожиданно выстреливает. Так что не стоит говорить, что это стало сенсацией.

У «Зенита» были сложности в конце сезона, потеряли очень много очков с разными соперниками. Если они сыграют в свою силу, будет лёгкая победа, но не всегда они так играют. Думаю, что после победы в РПЛ и эмоционального всплеска смогут достойно сыграть и легко победить», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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