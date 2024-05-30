Игорь Осинькин: чемпионской игры, как в прошлых сезонах, никто из клубов не показал

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«Наверное, в этом году все были достойны стать победителями. Наверное, такой чемпионской игры, к которой нас приучили прошлые сезоны, никто не показал. Но почему эта чемпионская игра обязательно должна быть такой, когда ты побеждаешь за пять туров до конца?

Этот розыгрыш был интересным. Три команды прошли его ровнее всех, а «Зенит» стал чемпионом. Случайно? Шестой раз? Нет, не случайно! Наверное, ему в чём-то повезло. Но могло повезти и другим», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

После 30 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 41 очко и располагаются на девятой строчке.

Известные дети спортсменов: