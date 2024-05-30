«Сити» настаивает, чтобы Гвардиола принял решение о его будущем к концу года — ESPN

Руководство «Манчестер Сити» хочет, чтобы главный тренер команды Хосеп Гвардиола принял решение относительно своего будущего в клубе к Рождеству (25 декабря в католической церкви. — Прим. «Чемпионата»). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, боссы «горожан» хотят, чтобы Гвардиола пролонгировал трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года, однако предоставляют ему свободу самостоятельно решать, когда покинуть клуб. Сам испанский специалист ближе к тому, чтобы покинуть «Манчестер Сити» летом 2025 года.

Подчёркивается, что в «Манчестер Сити» понимают, что заменить Гвардиолу будет крайне трудно, поэтому хотят обладать как можно большим количеством времени для поиска наиболее подходящего кандидата на замену.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: