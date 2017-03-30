Гарай: чемпионат мира без сборной Аргентины не будет чемпионатом мира

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай выразил мнение, что ЧМ-2018 потеряет в качестве в случае непопадания на турнир сборной Аргентины, которая лишилась своего лидера Лионеля Месси на оставшиеся три из четырёх матчей отбора.
«Чемпионат мира без сборной Аргентины не будет чемпионатом мира. За нашу команду выступает лучший игрок планеты – Лионель Месси. Его дисквалифицировали на достаточно серьёзный срок, но у нас есть именитые и квалифицированные футболисты», — цитирует экс-защитника «Зенита» Marca.
После 14 туров Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2018.