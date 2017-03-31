Касильяс: нужно иметь большое мужество, когда тебя освистывают на твоём стадионе

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», признался, что не обижен на болельщиков «Королевского клуба». По ходу последнего сезона Касильяса в «Реале» футболист за свою игру неоднократно подвергался освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В этом году такой участи подвергается страж ворот «сливочных» Кейлор Навас.
«Нужно иметь большое мужество, когда тебя освистывают на твоём стадионе. И я понимаю, через что проходит Навас. Однако сам всегда буду благодарен болельщикам «Реала», — приводит слова Касильяса Marca.
Касильяс защищал цвета «Реала» с 1998 по 2015 год.